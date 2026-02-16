IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 09:26:33

EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: IONOS Group SE / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 // Share Buyback – 12th Interim Announcement
IONOS Group SE: Release of a capital market information

16.02.2026 / 09:26 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from 09 February 2026 up to and including 13 February 2026, IONOS Group SE purchased a total of 318,496 treasury shares as part of the share buyback program. The start of the share buyback program was announced on 26 November 2025 in accordance with Art. 2 sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 26 November 2025.

Shares were bought as follows:

Date Overall volume of the shares bought back daily (number) Volume-weighted average stock                    market price in EUR
(excluding incidental purchasing costs, rounded to four places according
to commercial practice)
09.02.2026 21,000 26.1847
10.02.2026 83,300 24.0428
11.02.2026 96,870 23.2721
12.02.2026 85,046 23.2397
13.02.2026 32,280 22.9525

Therefore, the overall volume of the shares bought back by IONOS Group SE through the share buyback program since 26 November 2025 is 1,797,089 shares.

Further information pursuant to Art. 5 sec. 1 b) and sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 sec. 2 and sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available online via http://www.ionos-group.com/investor-relations/share/share-buyback.html

The purchase of the treasury shares was carried out by a bank mandated by IONOS Group SE exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).

 

Montabaur, 16 February 2026

IONOS Group SE

The Management Board


16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Germany

 
End of News EQS News Service

2276620  16.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten

Analysen zu IONOS

mehr Analysen
10.02.26 IONOS Neutral UBS AG
16.01.26 IONOS Overweight Barclays Capital
15.01.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 IONOS Buy UBS AG
17.12.25 IONOS Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IONOS 22,80 -0,44% IONOS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen