IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
07.04.2026 10:34:23
EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: IONOS Group SE
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 // Share Buyback – 1st Interim Announcement
In the period from 30 March 2026 up to and including 02 April 2026, IONOS Group SE purchased a total of 113,782 treasury shares as part of the share buyback program. The start of the share buyback program was announced on 30 March 2026 in accordance with Art. 2 sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 30 March 2026.
Shares were bought as follows:
Therefore, the overall volume of the shares bought back by IONOS Group SE through the share buyback program since 30 March 2026 is 113,782 shares.
Further information pursuant to Art. 5 sec. 1 b) and sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 sec. 2 and sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available online via http://www.ionos-group.com/investor-relations/share/share-buyback.html
The purchase of the treasury shares was carried out by a bank mandated by IONOS Group SE exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).
Montabaur, 07 April 2026
IONOS Group SE
The Management Board
Nachrichten zu IONOS
|
10:34
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:34
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
30.03.26
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu IONOS
|25.03.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
