IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
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11.05.2026 09:08:44
EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: IONOS Group SE
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 // Share Buyback – 6th Interim Announcement
In the period from 04 May 2026 up to and including 08 May 2026, IONOS Group SE purchased a total of 181,653 treasury shares as part of the share buyback program. The start of the share buyback program was announced on 30 March 2026 in accordance with Art. 2 sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 30 March 2026.
Shares were bought as follows:
Therefore, the overall volume of the shares bought back by IONOS Group SE through the share buyback program since 30 March 2026 is 955,796 shares.
Further information pursuant to Art. 5 sec. 1 b) and sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 sec. 2 and sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available online via http://www.ionos-group.com/investor-relations/share/share-buyback.html
The purchase of the treasury shares was carried out by a bank mandated by IONOS Group SE exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).
Montabaur, 11 May 2026
IONOS Group SE
The Management Board
11.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
2324720 11.05.2026 CET/CEST
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