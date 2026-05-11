IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
11.05.2026 09:08:44
EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 6. Zwischenmeldung
Die IONOS Group SE hat im Zeitraum vom 04. Mai 2026 bis einschließlich 08. Mai 2026 insgesamt 181.653 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 30. März 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 30. März 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 30. März 2026 durch die IONOS Group SE zurückerworbenen Aktien auf 955.796 Stück.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der IONOS Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Montabaur, den 11. Mai 2026
IONOS Group SE
Der Vorstand
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2324720 11.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
15:58
|XETRA-Handel TecDAX gibt nach (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13:10
|ROUNDUP: Ionos steigert Umsatz und Gewinn zu Jahresbeginn - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11:22
|AKTIE IM FOKUS: Ionos lassen 30 Euro und 200-Tage-Linie hinter sich (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)