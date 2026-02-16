IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
16.02.2026 12:21:03
EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG
/ IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
IVU Traffic Technologies AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 1. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 13.02.2026 bis einschließlich 13.02.2026 insgesamt 690 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 18,9587 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 690 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.
Berlin, 16. Februar 2026
Der Vorstand
16.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ivu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2276566 16.02.2026 CET/CEST
