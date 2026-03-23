IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
23.03.2026 11:30:03
EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: IVU Traffic Technologies AG
/ Share buyback programme
IVU Traffic Technologies AG
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 – 6th Interim Announcement
In the period from 16 March 2026 up to and including 20 March 2026, IVU Traffic Technologies AG acquired a total of 15,737 shares in the company at a volume-weighted average price of EUR 19.8462 as part of its current share buyback programme, which was announced with the announcement of 13 February 2026 in accordance with Art. 5 Sec. 1 letter a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 Sec. 1 of Delegate Regulation (EU) No. 2016/1052.
The number of the shares bought back are as follows
1 Excluding incidental purchasing costs, rounded to four places according to commercial practice.
The total number of shares bought back by IVU Traffic Technologies AG since 13 February 2026 within the share buyback programme amounts to 79,823 shares. The acquisition of the shares of IVU Traffic Technologies AG is carried out on the basis of the ad-hoc announcement of 13 February 2026 by a bank commissioned by the company exclusively via the stock exchange (XETRA trading).
Detailed information is available on the Company’s website www.ivu.com under Investor Relations/IVU Share.
Berlin, 23 March 2026
The Executive Board
