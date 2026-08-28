IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
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28.08.2026 11:12:13
EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: IVU Traffic Technologies AG
/ Share buyback programme
IVU Traffic Technologies AG
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 – Final Announcement
In the period from 24 August 2026 up to and including 27 August 2026, IVU Traffic Technologies AG acquired a total of 9,287 shares in the company at a volume-weighted average price of EUR 24.8187 as part of its current share buyback programme, which was announced with the announcement of 8 June 2026 in accordance with Art. 5 Sec. 1 letter a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 Sec. 1 of Delegate Regulation (EU) No. 2016/1052.
The number of the shares bought back are as follows
1 Excluding incidental purchasing costs, rounded to four places according to commercial practice.
The total number of shares bought back by IVU Traffic Technologies AG since 10 June 2026 within the share buyback programme amounts to 150,000 shares. The acquisition of the shares of IVU Traffic Technologies AG is carried out on the basis of the ad-hoc announcement of 8 June 2026 by a bank commissioned by the company exclusively via the stock exchange (XETRA trading).
Detailed information is available on the Company’s website www.ivu.com/en under Investor Relations/IVU Share.
Berlin, 28 August 2026
The Executive Board
28.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.ivu.de
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|End of News
|EQS News Service
|
2390400 28.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu IVU Traffic AG
|
11:12
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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11:12
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-News: IVU Traffic Technologies AG publishes consolidated Half-Year Report 2026 (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-News: IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht 2026 (EQS Group)
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24.08.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.08.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|IVU Traffic AG
|25,20
|0,40%
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