WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

16.02.2026 12:21:03

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG / Share buyback programme IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

IVU Traffic Technologies AG / Share buyback programme IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information
IVU Traffic Technologies AG / Share buyback programme IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

16.02.2026 / 12:21 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

IVU Traffic Technologies AG
  Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 – 1st Interim Announcement
In the period from 13 February 2026 up to and including 13 February 2026, IVU Traffic Technologies AG acquired a total of 690 shares in the company at a volume-weighted average price of EUR 18.9587 as part of its current share buyback programme, which was announced with the announcement of 13 February 2026 in accordance with Art. 5 Sec. 1 letter a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 Sec. 1 of Delegate Regulation (EU) No. 2016/1052.

The number of the shares bought back are as follows
 
Date Total volume of repurchased shares (units) Volume-weighted average price (EUR)1
13 February 2026 690 18.9587
Total 690 18.9587

1 Excluding incidental purchasing costs, rounded to four places according to commercial practice.

The total number of shares bought back by IVU Traffic Technologies AG since 13 February 2026 within the share buyback programme amounts to 690 shares. The acquisition of the shares of IVU Traffic Technologies AG is carried out on the basis of the ad-hoc announcement of 13 February 2026 by a bank commissioned by the company exclusively via the stock exchange (XETRA trading).

Detailed information is available on the Company’s website www.ivu.com under Investor Relations/IVU Share.

Berlin, 16. February 2026
The Executive Board
 

16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Germany
Internet: www.ivu.de

 
End of News EQS News Service

2276566  16.02.2026 CET/CEST

