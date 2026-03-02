EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 10:48 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 3. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 23.02.2026 bis einschließlich 27.02.2026 insgesamt 12.579 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 20,0362 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 23.02.2026 2.419 19,8827 24.02.2026 2.762 20,0434 25.02.2026 2.448 20,2060 26.02.2026 2.201 20,0491 27.02.2026 2.749 20,0000 Summe 12.579 20,0362

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 25.668 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).



Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.



Berlin, 02. März 2026

Der Vorstand

