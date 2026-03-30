EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 11:39 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – Abschlussmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 23.03.2026 bis einschließlich 27.03.2026 insgesamt 20.177 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 19,4282 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 23.03.2026 4.039 19,4695 24.03.2026 4.346 19,4936 25.03.2026 4.363 19,5462 26.03.2026 4.053 19,4685 27.03.2026 3.376 19,1630 Summe 20.177 19,4282

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 100.000 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).



Das Ziel des Aktienrückkaufprogramms wurde damit innerhalb des Erwerbszeitraums vom 13.02.2026 bis 27.03.2026 erreicht und ist damit abgeschlossen.



Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.



Berlin, 30. März 2026

Der Vorstand IVU Traffic Technologies AGBekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – AbschlussmeldungDie IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 23.03.2026 bis einschließlich 27.03.2026 insgesamt 20.177 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 19,4282 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 NachkommastellenDas Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 100.000 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).Das Ziel des Aktienrückkaufprogramms wurde damit innerhalb des Erwerbszeitraums vom 13.02.2026 bis 27.03.2026 erreicht und ist damit abgeschlossen.Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.Berlin, 30. März 2026

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