EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.08.2026 / 12:09 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 8. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 27.07.2026 bis einschließlich 31.07.2026 insgesamt 17.289 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 23,2743 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 27.07.2026 3.331 23,2319 28.07.2026 3.454 23,0081 29.07.2026 3.561 23,4214 30.07.2026 3.424 23,4173 31.07.2026 3.519 23,2876 Summe 17.289 23,2743

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 94.887 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).



Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.



Berlin, 3. August 2026

Der Vorstand IVU Traffic Technologies AGBekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 8. ZwischenmeldungDie IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 27.07.2026 bis einschließlich 31.07.2026 insgesamt 17.289 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 23,2743 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 NachkommastellenDas Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 94.887 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.Berlin, 3. August 2026

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