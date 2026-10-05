Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
05.10.2026 12:00:01
EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Kontron AG
/ Notification on buy-back program
Kontron AG: Final announcement on the share buyback program I 2026 announced on 25 March 2026
05.10.2026 | Austria
Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052
On 30 September 2026, Kontron AG completed the share buyback program I 2026 ("Share Buyback Program I 2026") announced on 25 March 2026 pursuant to Art. 2 para. 2 of the delegated regulation (EU) 2016/1052.
In total, under Share Buyback Program I 2026 Kontron AG bought back 1,431,736 shares at a weighted average price of EURO 20.99718 per share. The highest and lowest price paid per share was EURO 23.50 and EURO 17.76, respectively. This corresponds to 2.24% of the company's share capital. The total price without incidental expenses of the repurchased shares was EURO 30,062,417.89.
The shares were bought back by a credit institution commissioned by Kontron AG via Xetra trading on the Frankfurt Stock Exchange as well as MTF trading venues CBOE Europe, Turquoise Europe and Aquis Exchange.
Information on the individual transactions of the share buyback are published on the Kontron AG Investor Relations website at: https://www.kontron.com/en/group/investors/capital-measures/share-buyback-programs/share-buyback-program-i-2026
Linz, 5 October 2026
The Executive Board
05.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
2408056 05.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kontron
|
12:00
|EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information (EQS Group)
|
12:00
|EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|20,92
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.