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05.10.2026 12:00:01

EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information

EQS Post-admission Duties announcement: Kontron AG / Notification on buy-back program
Kontron AG: Other issuer/company information

05.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Kontron AG: Final announcement on the share buyback program I 2026 announced on 25 March 2026

05.10.2026 | Austria

 

Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052

 

On 30 September 2026, Kontron AG completed the share buyback program I 2026 ("Share Buyback Program I 2026") announced on 25 March 2026 pursuant to Art. 2 para. 2 of the delegated regulation (EU) 2016/1052.

In total, under Share Buyback Program I 2026 Kontron AG bought back 1,431,736 shares at a weighted average price of EURO 20.99718 per share. The highest and lowest price paid per share was EURO 23.50 and EURO 17.76, respectively. This corresponds to 2.24% of the company's share capital. The total price without incidental expenses of the repurchased shares was EURO 30,062,417.89.

The shares were bought back by a credit institution commissioned by Kontron AG via Xetra trading on the Frankfurt Stock Exchange as well as MTF trading venues CBOE Europe, Turquoise Europe and Aquis Exchange.

Information on the individual transactions of the share buyback are published on the Kontron AG Investor Relations website at: https://www.kontron.com/en/group/investors/capital-measures/share-buyback-programs/share-buyback-program-i-2026

 

Linz, 5 October 2026

The Executive Board


05.10.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

 
End of News EQS News Service

2408056  05.10.2026 CET/CEST

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