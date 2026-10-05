EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information

EQS Post-admission Duties announcement: Kontron AG / Notification on buy-back program

Kontron AG: Other issuer/company information



05.10.2026 / 12:00 CET/CEST

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Kontron AG: Final announcement on the share buyback program I 2026 announced on 25 March 2026

05.10.2026 | Austria

Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052

On 30 September 2026, Kontron AG completed the share buyback program I 2026 ("Share Buyback Program I 2026") announced on 25 March 2026 pursuant to Art. 2 para. 2 of the delegated regulation (EU) 2016/1052.

In total, under Share Buyback Program I 2026 Kontron AG bought back 1,431,736 shares at a weighted average price of EURO 20.99718 per share. The highest and lowest price paid per share was EURO 23.50 and EURO 17.76, respectively. This corresponds to 2.24% of the company's share capital. The total price without incidental expenses of the repurchased shares was EURO 30,062,417.89.

The shares were bought back by a credit institution commissioned by Kontron AG via Xetra trading on the Frankfurt Stock Exchange as well as MTF trading venues CBOE Europe, Turquoise Europe and Aquis Exchange.

Information on the individual transactions of the share buyback are published on the Kontron AG Investor Relations website at: https://www.kontron.com/en/group/investors/capital-measures/share-buyback-programs/share-buyback-program-i-2026

Linz, 5 October 2026

The Executive Board