EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen

Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



20.04.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kontron AG

Linz, Österreich

- ISIN AT0000A0E9W5 -

- WKN A0X9EJ -

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 4. Zwischenmeldung

Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 13. April bis zum 17. April 2026 insgesamt 100,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien

(Stück) über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt) über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)

(MTF) über Turquoise Europe (TQEX)

(MTF) über Aquis Exchange (AQEU)

(MTF) Gewichteter Durchschnittskurs

(VWAP in EUR)

Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)

Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR) Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR) Total 100,000 100,000 0 0 0 20.640780 22.2000 19.1700 2,064,078.00 13.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 19.4186 19.7100 19.1700 388,372.00 14.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 20.3282 20.5200 20.1400 406,564.00 15.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 20.5620 20.6800 20.2800 411,240.00 16.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 21.0614 21.4200 20.7000 421,228.00 17.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 21.8337 22.2000 21.2000 436,674.00

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 692,746 Aktien.

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.

Linz, 20. April 2026

Der Vorstand