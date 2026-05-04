Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
04.05.2026 12:00:03
EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG
/ Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG
Linz, Österreich
- ISIN AT0000A0E9W5 -
- WKN A0X9EJ -
Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 6. Zwischenmeldung
Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 27. April bis zum 30. April 2026 insgesamt 80,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").
Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 872,746 Aktien.
Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.
Linz, 4. Mai 2026
Der Vorstand
04.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2320536 04.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kontron
|
04.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
04.05.26
|XETRA-Handel: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
|
30.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|22,12
|3,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.