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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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18.05.2026 12:00:03

EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

18.05.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kontron AG

Linz, Österreich

- ISIN AT0000A0E9W5 -

- WKN A0X9EJ -

 

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 8. Zwischenmeldung

Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 15. Mai 2026 insgesamt 100,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien
(Stück)		 über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt)  über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)
(MTF)		 über Turquoise Europe (TQEX)
(MTF)		 über Aquis Exchange (AQEU)
(MTF)		 Gewichteter Durchschnittskurs
(VWAP in EUR)		  
Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)		  
Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)		 Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR)
Total 100,000 100,000 0 0 0 22.973120 23.3600 22.4800 2,297,312.00
11.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.0762 23.3600 22.7000 461,524.00
12.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 22.6991 23.0000 22.4800 453,982.00
13.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 22.9933 23.2400 22.6200 459,866.00
14.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.0779 23.1800 22.9000 461,558.00
15.05.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.0191 23.1600 22.8000 460,382.00

 

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 1,072,746 Aktien.

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.

 

Linz, 18. Mai 2026

 

Der Vorstand


18.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2328604  18.05.2026 CET/CEST

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