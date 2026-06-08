EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen

Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



08.06.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kontron AG

Linz, Österreich

- ISIN AT0000A0E9W5 -

- WKN A0X9EJ -

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 11. Zwischenmeldung

Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 5. Juni 2026 insgesamt 98,990 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien

(Stück) über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt) über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)

(MTF) über Turquoise Europe (TQEX)

(MTF) über Aquis Exchange (AQEU)

(MTF) Gewichteter Durchschnittskurs

(VWAP in EUR)

Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)

Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR) Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR) Total 98,990 98,990 0 0 0 23.383581 23.5000 23.1400 2,314,740.66 01.06.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.3802 23.5000 23.2000 467,604.00 02.06.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.4119 23.5000 23.1400 468,238.00 03.06.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.3597 23.4800 23.2200 467,194.00 04.06.2026 18,990 18,990 0 0 0 23.3538 23.5000 23.2200 443,488.66 05.06.2026 20,000 20,000 0 0 0 23.4108 23.5000 23.1400 468,216.00

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 1,371,736 Aktien.

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.

Linz, 8. Juni 2026

Der Vorstand