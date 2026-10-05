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05.10.2026 12:00:01

EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

05.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kontron AG: Schlussmeldung zum am 25. März 2026 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramm I 2026

05.10.2026 | Austria

 

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
 

Die Kontron AG hat das am 25. März 2026 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm ('Aktienrückkaufprogramm I 2026') am 30. September 2026 abgeschlossen.

Insgesamt hat die Kontron AG unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2026 1.431.736 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von EURO 20,99718 je Aktie zurückgekauft. Der höchste und der niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie betrug EURO 23,50 bzw. EURO 17,76. Dies entspricht 2,24% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrug EURO 30.062.417,89.

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut, über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die MTF-Handelsplätze CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Exchange.

Informationen zu dem Aktienrückkauf und zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Investor Relations Webseite der Kontron AG unter: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme/aktienruckkaufprogramm-i-2026 abrufbar.

 

Linz, 5. Oktober 2026 

Der Vorstand


05.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408056  05.10.2026 CET/CEST

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