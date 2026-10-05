Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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05.10.2026 12:00:01
EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG
/ Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG: Schlussmeldung zum am 25. März 2026 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramm I 2026
05.10.2026 | Austria
Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Die Kontron AG hat das am 25. März 2026 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm ('Aktienrückkaufprogramm I 2026') am 30. September 2026 abgeschlossen.
Insgesamt hat die Kontron AG unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2026 1.431.736 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von EURO 20,99718 je Aktie zurückgekauft. Der höchste und der niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie betrug EURO 23,50 bzw. EURO 17,76. Dies entspricht 2,24% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrug EURO 30.062.417,89.
Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut, über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die MTF-Handelsplätze CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Exchange.
Informationen zu dem Aktienrückkauf und zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Investor Relations Webseite der Kontron AG unter: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme/aktienruckkaufprogramm-i-2026 abrufbar.
Linz, 5. Oktober 2026
Der Vorstand
05.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2408056 05.10.2026 CET/CEST
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