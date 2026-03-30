EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf

MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



30.03.2026 / 16:34 CET/CEST

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Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Erwerb eigener



Im Zeitraum vom

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1 23.03.2026 1.336 188,89 XETRA 252.350,60 24.03.2026 1.381 185,64 XETRA 256.370,80 25.03.2026 1.385 192,05 XETRA 265.990,20 26.03.2026 1.409 187,65 XETRA 264.401,40 27.03.2026 1.402 182,87 XETRA 256.381,00 1 Ohne Erwerbsnebenkosten



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 78.748 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:



Berlin, 30. März 2026



MBB SE



MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com



Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier



Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Erwerb eigener Aktien – 16. ZwischenmeldungIm Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden insgesamt 6.913 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:1 Ohne ErwerbsnebenkostenDie Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 78.748 Stück.Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html Berlin, 30. März 2026MBB SEMBB SEKurfürstendamm 18810707 BerlinTel +49 30 844 15 330ir@mbb.comVerwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender DirektorDr. Christof NesemeierGeschäftsführender DirektorTorben TeichlerRegistergerichtAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

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