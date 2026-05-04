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04.05.2026 15:35:23

EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf
MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

04.05.2026 / 15:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 01. Mai 2026 wurden insgesamt 5.358 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 01. Mai 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1
27.04.2026 1.344 195,35 XETRA 262.548,80
28.04.2026 1.331 195,91 XETRA 260.761,40
29.04.2026 1.337 195,10 XETRA 260.847,60
30.04.2026 1.346 198,37 XETRA 266.999,60
01.05.2026 0 - XETRA 0,00

  1 Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschließlich 01. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 109.802 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html 

Berlin, 04. Mai 2026

MBB SE

 

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

 


04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320828  04.05.2026 CET/CEST

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