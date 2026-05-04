MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
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04.05.2026 15:35:23
EQS-CMS: MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE
/ Aktienrückkauf
Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 01. Mai 2026 wurden insgesamt 5.358 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 09. Dezember 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 01. Mai 2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
1 Ohne Erwerbsnebenkosten
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2025 bis einschließlich 01. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 109.802 Stück.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.
Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html
Berlin, 04. Mai 2026
MBB SE
MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Tel +49 30 844 15 330
ir@mbb.com
Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor
Dr. Christof Nesemeier
Geschäftsführender Direktor
Torben Teichler
Registergericht
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mbb.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2320828 04.05.2026 CET/CEST
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