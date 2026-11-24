Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
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24.11.2026 13:14:02
EQS-CMS: Medios AG: Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Medios AG
/ Medios AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Medios AG: Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
Die Medios AG hat im Zeitraum vom 19. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 insgesamt 28.400 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 18. November 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 19. November 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 19. November 2026 durch die Medios AG zurückerworbenen Aktien auf 28.400 Stück.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investors.medios.group/aktie/aktienrueckkauf abrufbar.
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der Medios AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Berlin, den 24. November 2026
Medios AG
Der Vorstand
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
|LEI Code:
|391200Z7Z09IHDBT2L23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441334 24.11.2026 CET/CEST
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