Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 11:45:33

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

16.02.2026 / 11:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 15

In the time period from 9 February 2026 until and including 13 February 2026, a number of 728,934 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
09/02/2026 143,891 €58.6440 XETR
10/02/2026 144,363 €58.6334 XETR
11/02/2026 144,611 €58.1936 XETR
12/02/2026 149,197 €56.4936 XETR
13/02/2026 146,872 €57.5042 XETR

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 13 February 2026 amounts to 10,023,989 shares.             

The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.

Stuttgart, 16 February 2026

Mercedes-Benz Group AG


16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2276944  16.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten
Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Papier unter der Lupe Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

12:29
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Ola Källenius, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 561.385.42 (EQS Group)
12:29
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Ola Källenius, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 561.385,42 (EQS Group)
12:28
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 280.664.10 (EQS Group)
12:28
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 280.664,10 (EQS Group)
12:24
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Harald Wilhelm, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 163.534.76 (EQS Group)
12:24
 EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Harald Wilhelm, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 163.534,76 (EQS Group)
11:45
 EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
11:45
 EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
10:56 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 57,57 0,14% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen