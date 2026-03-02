Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
02.03.2026 11:45:23
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 17
In the time period from 23 February 2026 until and including 27 February 2026, a number of 716,014 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 27 February 2026 amounts to 11,459,019 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 2 March 2026
Mercedes-Benz Group AG
02.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2283828 02.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|57,49
|-2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.