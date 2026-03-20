WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

20.03.2026 12:00:43

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

20.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 1

In the time period from 17 March 2026 until and including 19 March 2026, a number of 715,895 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 9 March 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 17 March 2026.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price
17 March 2026 536,451 54.0307
18 March 2026 111,569 53.8149
19 March 2026 67,875 52.0769

 

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz AG: https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/employee-share-buyback-programmes/

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback amounts to 715,895 shares.

The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.

Stuttgart, 20 March 2026

Mercedes-Benz Group AG


Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

