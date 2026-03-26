WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

26.03.2026 09:37:13

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

26.03.2026 / 09:37 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 2

In the time period from 20 March 2026 until and including 25 March 2026, a number of 233,124 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 9 March 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 17 March 2026.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price
20 March 2026 59,298 51.6182
23 March 2026 119,618 51.2330
24 Mach 2026 54,173 51.7125
25 March 2026 35 52.3571

 

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz AG: https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/employee-share-buyback-programmes/

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback amounts to 949,019 shares.

The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.

Stuttgart, 26 March 2026

Mercedes-Benz Group AG


Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
