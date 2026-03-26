Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
26.03.2026 09:37:13
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 2
In the time period from 20 March 2026 until and including 25 March 2026, a number of 233,124 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 9 March 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 17 March 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz AG: https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/employee-share-buyback-programmes/
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback amounts to 949,019 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 26 March 2026
Mercedes-Benz Group AG
26.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
