WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

13.04.2026 14:30:43

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

13.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 23

In the time period from 6 April 2026 until and including 10 April 2026, a number of 40,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
06/04/2026 - - -
07/04/2026 40,000 €52.7379 XETR
08/04/2026 - - -
09/04/2026 - - -
10/04/2026 - - -

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 10 April 2026 amounts to 13,671,379 shares.

Stuttgart, 13 April 2026

Mercedes-Benz Group AG


Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
15.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

