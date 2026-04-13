Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
13.04.2026 14:30:43
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 23
In the time period from 6 April 2026 until and including 10 April 2026, a number of 40,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 10 April 2026 amounts to 13,671,379 shares.
Stuttgart, 13 April 2026
Mercedes-Benz Group AG
13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Language:
English
Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
End of News
EQS News Service
2307252 13.04.2026 CET/CEST
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
