WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

20.04.2026 11:45:33

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

20.04.2026 / 11:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 24

In the time period from 13 April 2026 until and including 17 April 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
13/04/2026 - - -
14/04/2026 - - -
15/04/2026 - - -
16/04/2026 - - -
17/04/2026 - - -

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 17 April 2026 amounts to 13,671,379 shares.

Stuttgart, 20 April 2026

Mercedes-Benz Group AG


Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
