WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

04.05.2026 11:45:33

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

04.05.2026 / 11:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 26

In the time period from 27 April 2026 until and including 30 April 2026, a number of 3,429,529 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
27/04/2026 586,786 €49.6903 XETR
27/04/2026 204,614 €49.6753 CEUX
28/04/2026 654,668 €49.3499 XETR
28/04/2026 165,838 €49.3543 CEUX
29/04/2026 731,529 €48.9520 XETR
29/04/2026 273,708 €48.6911 CEUX
30/04/2026 676,546 €48.9413 XETR
30/04/2026 135,840 €49.1178 CEUX

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 30 April 2026 amounts to 21,704,211 shares.

Stuttgart, 4 May 2026

Mercedes-Benz Group AG


Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
08:15 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,39 -2,17% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

