WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

11.05.2026 11:45:33

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

11.05.2026 / 11:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – Interim Report 27

In the time period from 4 May 2026 until and including 8 May 2026, a number of 4,533,336 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 October 2025 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 3 November 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
04/05/2026 785,650 €48.3959 XETR
04/05/2026 347,729 €48.3749 CEUX
04/05/2026 34,234 €48.3425 TQEX
04/05/2026 64,551 €48.3618 AQEU
05/05/2026 659,898 €48.0044 XETR
05/05/2026 121,866 €48.0137 CEUX
05/05/2026 16,403 €48.2351 TQEX
05/05/2026 18,357 €48.2129 AQEU
06/05/2026 698,492 €50.0753 XETR
06/05/2026 121,930 €50.1512 CEUX
07/05/2026 673,136 €50.6453 XETR
07/05/2026 162,543 €50.6633 CEUX
08/05/2026 766,503 €50.1155 XETR
08/05/2026 62,044 €50.1175 CEUX

The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 3 November 2025 until and including 8 May 2026 amounts to 26,237,547 shares.

The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.

Stuttgart, 11 May 2026

Mercedes-Benz Group AG


11.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2325086  11.05.2026 CET/CEST

