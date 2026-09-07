Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
07.09.2026 12:00:21
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 1
In the time period from 1 September 2026 until and including 4 September 2026, a number of 690,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 1 September 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 September 2026 until and including 4 September 2026 amounts to 690,000 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 7 September 2026
Mercedes-Benz Group AG
07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|End of News
|EQS News Service
|
2394978 07.09.2026 CET/CEST
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12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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12:00
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09:30
|dailyAktien: Mercedes-Benz Group – Weiteres Stärkesignal (NewsTool)
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09:30
|dailyAktien: Mercedes-Benz Group – Weiteres Stärkesignal (NewsTool)
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09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,99
|1,14%
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