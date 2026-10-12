Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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12.10.2026 11:30:22
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 6
In the time period from 5 October 2026 until and including 9 October 2026, a number of 910,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 1 September 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 September 2026 until and including 9 October 2026 amounts to 4,761,805 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 12 October 2026
Mercedes-Benz Group AG
12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|End of News
|EQS News Service
|
2413906 12.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,76
|0,13%
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