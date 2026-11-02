Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
02.11.2026 11:30:21
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 9
In the time period from 26 October 2026 until and including 30 October 2026, a number of 904,601 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 1 September 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 September 2026 until and including 30 October 2026 amounts to 7,391,990 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 2 November 2026
Mercedes-Benz Group AG
02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|End of News
|EQS News Service
|
2426482 02.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.10.26
|Baden-Württemberg: Warnstreiks ab Sonntag möglich - IG Metall erhöht den Druck (dpa-AFX)
|
30.10.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,53
|-0,44%
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