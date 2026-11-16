Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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16.11.2026 11:30:31

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information

16.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mercedes-Benz Group AG: Share buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052


Share buyback – Interim Report 11


In the time period from 9 November 2026 until and including 13 November 2026, a number of 1,110,832 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 31 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 1 September 2026.


Shares were bought back as follows:
 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Trading venue
09/11/2026 330,395 €41.9222 XETA
10/11/2026 125,000 €41.8655 XETA
11/11/2026 298,205 €41.5334 XETA
12/11/2026 200,000 €41.0616 XETA
13/11/2026 157,232 €40.8398 XETA


The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
https://group.mercedes-benz.com/investors/share/share-buyback/ 


The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 September 2026 until and including 13 November 2026 amounts to 9,069,690 shares.


The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG is carried out by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.


Stuttgart, 16 November 2026


Mercedes-Benz Group AG


16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com
LEI Code: 529900R27DL06UVNT076

 
End of News EQS News Service

2435586  16.11.2026 CET/CEST

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