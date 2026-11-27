Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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27.11.2026 10:00:31
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Mercedes-Benz Group AG
/ Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Share buyback
Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – Interim Report 1 and Final Report
In the time period from 23 November 2026 until and including 25 November 2026, a number of 55,216 shares were bought back within the framework of the share buyback of Mercedes-Benz Group AG; the start of which was announced on 18 November 2026 pursuant to Art. 5 para. 1(a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 for 23 November 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published on the website of Mercedes-Benz Group AG:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback amounts to 55,216 shares.
The purchase of the shares of Mercedes-Benz Group AG was carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Mercedes-Benz Group AG.
Stuttgart, 27 November 2026
Mercedes-Benz Group AG
27.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|End of News
|EQS News Service
|
2443350 27.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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17:59
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
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17:59
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:00
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:00
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|25.11.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,04
|0,89%
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