Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.01.2026 11:45:43
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis 9. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 696.745 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 9. Januar 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.408.001 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 12. Januar 2026
12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258530 12.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|07:26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,16
|-0,40%