WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

26.01.2026 11:45:33

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.01.2026 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 731.652 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.                           

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz
19.01.2026 177.703 €57,1184 XETR
20.01.2026 190.309 €57,2134 XETR
21.01.2026 107.175 €57,3698 XETR
22.01.2026 112.411 €58,8294 XETR
23.01.2026 144.054 €58,4232 XETR

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 7.847.774 Aktien.             

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 26. Januar 2026

Mercedes-Benz Group AG


26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265948  26.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

11:21 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,41 0,45% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

