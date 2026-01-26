Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
26.01.2026 11:45:33
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 731.652 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 7.847.774 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 26. Januar 2026
Mercedes-Benz Group AG
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:21
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
