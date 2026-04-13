Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
13.04.2026 14:30:43
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 23. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 6. April 2026 bis 10. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 40.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 10. April 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.671.379 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 13. April 2026
Mercedes-Benz Group AG
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2307252 13.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.04.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
14.04.26
|Mercedes-Benz-Aktie höher: Autobauer kämpft laut RBC mit Gegenwind in China (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|54,64
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.