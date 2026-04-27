EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 14:30 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis 24. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 4.603.303 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 20.04.2026 703.439 €51,7512 XETR 20.04.2026 231.189 €51,7656 CEUX 21.04.2026 711.526 €51,7510 XETR 21.04.2026 335.273 €51,6952 CEUX 21.04.2026 9.571 €51,2666 TQEX 21.04.2026 30.666 €51,7312 AQEU 22.04.2026 633.727 €50,8133 XETR 22.04.2026 318.676 €50,8232 CEUX 22.04.2026 42.944 €50,8426 AQEU 23.04.2026 527.078 €50,4837 XETR 23.04.2026 175.275 €50,5445 CEUX 23.04.2026 15.839 €50,6116 TQEX 23.04.2026 13.540 €50,6257 AQEU 24.04.2026 560.737 €49,9655 XETR 24.04.2026 212.593 €49,9759 CEUX 24.04.2026 24.401 €49,9896 TQEX 24.04.2026 56.829 €49,9850 AQEU

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 24. April 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 18.274.682 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 27. April 2026

Mercedes-Benz Group AG