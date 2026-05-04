Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
04.05.2026 11:45:33
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 26. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis 30. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 3.429.529 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 30. April 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 21.704.211 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 04. Mai 2026
Mercedes-Benz Group AG
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
