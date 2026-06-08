EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.06.2026 / 11:45 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung, zugleich Abschlussmeldung

Am 1. Juni 2026 wurden insgesamt 662.296 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 01.06.2026 533.611 €52,7063 XETR 01.06.2026 88.801 €52,8419 CEUX 01.06.2026 24.319 €52,8171 TQEX 01.06.2026 15.565 €52,7421 AQEU

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Aktienrückkaufprogramm wurde am 1. Juni 2026 abgeschlossen. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 1. Juni 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 37.604.169 Aktien. Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis betrug €53,1856. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von €1.999.999.976,75 (ohne Nebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgte durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 8. Juni 2026

Mercedes-Benz Group AG