Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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07.09.2026 12:00:21

EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 4. September 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 690.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz
01.09.2026 200.000 €46,6962 XETA
02.09.2026 150.000 €46,4099 XETA
03.09.2026 190.000 €46,6031 XETA
04.09.2026 150.000 €47,8016 XETA

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 4. September 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 690.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 7. September 2026

Mercedes-Benz Group AG


07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://group.mercedes-benz.com
LEI Code: 529900R27DL06UVNT076

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394978  07.09.2026 CET/CEST

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