Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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02.11.2026 11:30:21
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis 30. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 904.601 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. August 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. September 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 30. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 7.391.990 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 2. November 2026
Mercedes-Benz Group AG
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426482 02.11.2026 CET/CEST
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11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|Baden-Württemberg: Warnstreiks ab Sonntag möglich - IG Metall erhöht den Druck (dpa-AFX)
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30.10.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
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29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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29.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
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|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,53
|-0,44%
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