Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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27.11.2026 10:00:31
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung, zugleich Abschlussmeldung
Im Zeitraum vom 23. November 2026 bis 25. November 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 55.216 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 18. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 23. November 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 55.216 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgte ausschließlich über die Börse durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 27. November 2026
Mercedes-Benz Group AG
27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|LEI Code:
|529900R27DL06UVNT076
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2443350 27.11.2026 CET/CEST
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