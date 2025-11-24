METRO Aktie
WKN DE: BFB001 / ISIN: DE000BFB0019
|
24.11.2025 09:42:23
EQS-CMS: METRO AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Post-admission Duties announcement: METRO AG
/ Home Member State
METRO AG announces according to Art. 5 WpHG that Germany is the Home Member State.
24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|METRO AG
|Metro-Straße 1
|40235 Dusseldorf
|Germany
|Internet:
|www.metroag.de
|End of News
|EQS News Service
|
2234898 24.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!