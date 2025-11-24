METRO Aktie

WKN DE: BFB001 / ISIN: DE000BFB0019

24.11.2025 09:42:23

EQS-CMS: METRO AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Post-admission Duties announcement: METRO AG / Home Member State
METRO AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

24.11.2025 / 09:42 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

METRO AG announces according to Art. 5 WpHG that Germany is the Home Member State.

24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: METRO AG
Metro-Straße 1
40235 Dusseldorf
Germany
Internet: www.metroag.de

 
End of News EQS News Service

2234898  24.11.2025 CET/CEST

