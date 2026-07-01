EQS-CMS: Müller - Die lila Logistik SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Müller - Die lila Logistik SE / Dividendenbekanntmachung 2026

Müller - Die lila Logistik SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Müller - Die lila Logistik SE

Besigheim

– Wertpapier-Kenn-Nr. 621 468 –

– ISIN DE0006214687 –

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung der Müller - Die lila Logistik SE vom 30. Juni 2026 hat beschlossen, von dem im Geschäftsjahr 2025 erzielten Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von € 20.837.182,58 einen Teilbetrag von € 1.193.362,50 zur Ausschüttung einer Dividende von € 0,15 je Stückaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag von € 19.643.820,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird ab dem 3. Juli 2026 über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Kreditinstitute unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375 %) sowie ggf. Kirchensteuer auf die Kapitalertragssteuer an die Aktionäre ausgezahlt. Zahlstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Nichtveranlagungsbescheinigung des für ihn zuständigen Finanzamtes eingereicht hat. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für inländische Aktionäre, die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag erteilt haben, soweit das in diesem Auftrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge bereits aufgebraucht ist.

Besigheim, im Juli 2026

Müller - Die lila Logistik SE

Der Verwaltungsrat