Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
30.01.2026 12:02:23
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
In the time period from 21 January 2026 until and including 29 January 2026, a number of 230,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.
The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 29 January 2026 amounts to 3,273,182 shares.
The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).
Munich, 30 January 2026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
The Board of Management
30.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|End of News
|EQS News Service
|
2268850 30.01.2026 CET/CEST
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
