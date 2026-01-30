Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

30.01.2026 12:02:23

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

30.01.2026 / 12:02 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – 23rd Interim Reporting

 

In the time period from 21 January 2026 until and including 29 January 2026, a number of 230,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

 

Date
 		 Aggregated volume in shares Weighted average price (€)
21.01.2026 60,000 515.0574
22.01.2026 50,000 513.7103
23.01.2026 50,000 509.9824
26.01.2026 20,000 506.9601
27.01.2026 15,000 510.8325
28.01.2026 20,000 507.4670
29.01.2026 15,000 510.7755

 

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 29 January 2026 amounts to 3,273,182 shares.

 

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

 

Munich, 30 January 2026

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

 

The Board of Management


30.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com

 
End of News EQS News Service

2268850  30.01.2026 CET/CEST

