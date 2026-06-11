Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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11.06.2026 09:12:13

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Correction of a publication pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

11.06.2026 / 09:12 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Correction of a publication pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buy-back – 3rd interim Reporting

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re") announces that the publication dated 10 June 2026 regarding the share buy-back programme (3rd interim announcement) contained an incorrect figure.

The weighted average price for the buy-back date 9 June 2026 has been corrected.

The corrected announcement is reproduced in full below:

 

 

Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – 3rd Interim Reporting

 

In the time period from 02 June 2026 until and including 09 June 2026, a number of 92,562 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

 

Date
 		 Aggregated volume in shares Weighted average price (€)
02.06.2026 35,000 442.9886
03.06.2026 25,000 440.4416
04.06.2026 8,113 442.9384
05.06.2026 6,500 448.7435
08.06.2026 10,000 448.1338
09.06.2026 7,949 454.2253
     

 

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 09 June 2026 amounts to 856,106 shares.

 

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

 

Munich, 11 June 2026

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

 

The Board of Management


11.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com

 
End of News EQS News Service

2343778  11.06.2026 CET/CEST

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