EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



20.07.2026 / 14:18 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 7th Interim Reporting

In the time period from 09 July 2026 until and including 17 July 2026, a number of 63,149 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 14 May 2026.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 09.07.2026 10,000 501.1127 10.07.2026 10,000 504.4006 13.07.2026 10,000 509.4541 14.07.2026 10,000 510.1188 15.07.2026 10,000 507.8643 16.07.2026 8,149 509.4071 17.07.2026 5,000 516.8912

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 17 July 2026 amounts to 1.265.451 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 20 July 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management