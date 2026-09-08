Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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08.09.2026 14:08:11

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

08.09.2026 / 14:08 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – 12th Interim Reporting

 

In the time period from 28 August 2026 until and including 07 September 2026, a number of 413,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 14 May 2026.

 

Date
 		 Aggregated volume in shares Weighted average price (€)
28.08.2026 59,000 516.9533
31.08.2026 59,000 519.0166
01.09.2026 61,000 523.6613
02.09.2026 62,000 523,6788
03.09.2026 58,000 528,4856
04.09.2026 58,000 527.7234
07.09.2026 56,000 515.6754

 

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 07 September 2026 amounts to 2.071.924 shares.

 

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

 

Munich, 08 September 2026

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

 

The Board of Management


08.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49

 
End of News EQS News Service

2395900  08.09.2026 CET/CEST

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