EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



17.09.2026 / 12:15 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 13th Interim Reporting

In the time period from 08 September 2026 until and including 16 September 2026, a number of 437,788 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 14 May 2026.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 08.09.2026 57,000 502.7519 09.09.2026 59,000 494.3141 10.09.2026 61,000 502.9623 11.09.2026 62,788 505.5037 14.09.2026 64,000 509.7863 15.09.2026 66,000 512.7985 16.09.2026 68,000 511.9314

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 16 September 2026 amounts to 2.509.712 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 17 September 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management