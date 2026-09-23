Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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23.09.2026 20:29:01

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

23.09.2026 / 20:29 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – 14th Interim Reporting

In the time period from 17 September 2026 until and including 23 September 2026, a number of 330,611 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 14 May 2026.

Date
 		 Aggregated volume in shares Weighted average price (€)
17.09.2026 68,000 512.8263
18.09.2026 70,000 506.6479
21.09.2026 74,111 507.4904
22.09.2026 81,000 505.0874
23.09.2026 37,500 506.1632
     
     

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 23 September 2026 amounts to 2.840.323 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 23 September 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management


23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49

 
End of News EQS News Service

2404282  23.09.2026 CET/CEST

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